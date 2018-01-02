ФК "Маріуполь" проведе спаринг із чемпіоном Азербайджану
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. З 15-го січня ФК "Маріуполь" розпочне підготовку до весняної частини сезону Української Прем'єр-ліги на території Туреччини, передає УНН з посиланням на прес-службу приазовців".
В рамках цього навчально-тренувального збору приазовці проведуть ряд спарингів. 25-го січня підопічні Олександра Бабича зіграють з чинним чемпіоном Азербайджану "Карабахом", а 26-го - з польською "Сандеція".
31-го січня на "Маріуполь" чекає товариський матч з представником Македонії - ФК "Работнічки". На даний момент македонська команда займає 6-е місце в місцевому елітному дивізіоні.
Нагадаємо, що "Маріуполь" підсилився колишнім футболістом збірної України.