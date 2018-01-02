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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 36455 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ФК "Мариуполь" проведет спарринг с чемпионом Азербайджана

Киев • УНН

 • 9721 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. С 15-го января ФК "Мариуполь" начнет подготовку к весенней части сезона Украинской Премьер-лиги на территории Турции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу приазовцев ".

ФК "Мариуполь" проведет спарринг с чемпионом Азербайджана

В рамках этого учебно-тренировочного сбора приазовцы проведут ряд спаррингов. 25-го января подопечные Александра Бабича сыграют с действующим чемпионом Азербайджана "Карабахом", а 26-го - с польской "Сандецья".

31-го января на "Мариуполь" ждет товарищеский матч с представителем Македонии - ФК "Работнички". На данный момент македонская команда занимает шестое место в местном элитном дивизионе.

Напомним, что "Мариуполь" усилился бывшим футболистом сборной Украины.

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