ФК "Маріуполь" перервав безвиграшну серію в УПЛ

Початок матчу був за “левами”: Гуцуляк активно проривався по лівому флангу та пасом у штрафний майданчик намагався знайти партнера. Оборона маріупольців на початках діяла без помилок, тому всі намагання “зелено-білих” закінчувались стандартами. У гостей старт поєдинку був більше пасивним. Не вдавалось команді Бабича проводити позиційні атаки, а стрімкі контрвипади вмить “зривали”.

Протестувавши у перші хвилини зустрічі обох воротарів, суперники навіть не думали скидати швидкостей. “Карпати” здорово контролювали м’яч та шукали вільні зони для точної передачі. Здавалось, що стартова активність господарів неодмінно повинна завершитись взяттям воріт. Однак, така ситуація ніяк не вплинула на плани Болбата, який протягнув м’яча через центр поля та точним ударом відправив його у дальній кут воріт — 0:1.

Після забитого голу “карпатівці” відразу ж хотіли відновити паритет: Ді Франко подавав у штрафний майданчик, та Худжамов зіграв на досвіді, зайнявши правильну позицію і зафіксувавши круглого в руках.

У дебюті другої 45-хвилинки “зелено-білі” знову перехопили ініціативу та створили нагоду аби зрівняти рахунок. Олександр Гладкий вийшов на побачення з кіпером маріупольців, обіграв Худжамова та пробив — Яворський вчасно діяв у підкаті та врятував свою команду. До кінця протистояння гості втримали свої ворота на замку — 0:1.

Примітно, що приазовці перервали серію із 6 безвиграшних поєдинків в Лізі та завоювали 20 пунктів — 7-й рядок. “Карпати” з 14 очками замикають десятку.