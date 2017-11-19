ФК "Мариуполь" прервал безвыигрышную серию в УПЛ

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. “Карпаты” с разницей в один гол уступили “Мариуполю” во Львове на арене “Украина” в поединке 16-го тура Украинской Премьер-лиги, информирует сайт львовской команды, передает УНН.

Начало матча было за “львами”: Гуцуляк активно прорывался по левому флангу и пасом в штрафную пытался найти партнера. Оборона мариупольцев в начале действовала без ошибок, поэтому все попытки “зелено-белых” заканчивались стандартами. У гостей старт поединка был больше пассивным. Не удавалось команде Бабича проводить позиционные атаки, а стремительные контрвыпады мгновенно “срывали”.

Протестировав в первые минуты встречи обоих вратарей, соперники даже не думали сбрасывать скорость. “Карпаты” здорово контролировали мяч и искали свободные зоны для точной передачи. Казалось, что стартовая активность хозяев непременно должна завершиться взятием ворот. Однако, такая ситуация никак не повлияла на планы Болбата, который протащил мяч через центр поля и точным ударом отправил его в дальний угол ворот — 0: 1.

После забитого гола “львовяне” сразу же хотели восстановить паритет: Ди Франко подавал в штрафную, и Худжамов сыграл на опыте, заняв правильную позицию и зафиксировав мяч в руках.

В дебюте второй 45-минутки “зелено-белые” вновь перехватили инициативу и создали возможность чтобы сравнять счет. Александр Гладкий вышел на встречу с кипером мариупольцев, обыграл Худжамова и пробил — Яворский вовремя действовал в подкате и спас свою команду. К концу противостояния гости удержали свои ворота на замке — 0: 1.

Примечательно, что приазовцы прервали серию из 6 безвыигрышных поединков в Лиге и завоевали 20 пунктов — 7-ю строчку. “Карпаты” с 14 очками замыкают десятку.

 

Украинские Национальные Новости

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