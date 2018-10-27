ФК "Леганес" без Луніна зазнав чергової поразки в Прімері
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Воротар збірної України Андрій Лунін знову не вийшов на поле у футболці “Леганеса” та просидів усю гру на лаві для запасних, повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.
У 10-му турі Прімери команда українця грала на виїзді з “Леванте” й поступилася з рахунком 0:2.
У цьому сезоні Лунін уже п’ять разів опинявся в заявці “Леганеса”, але на полі жодного разу не з’явився.
Зазначено, що за очікуваннями дебютний поєдинок у складі свого нового клубу голкіпер збірної України проведе вже 30 жовтня, коли “Леганес” у першому матчі 1/16 фіналу Кубку Іспанії на власному полі прийматиме “Райо Вальєкано”.
Додамо також, “Леганес” наразі з 8 очками знаходиться у зоні вильоту на 18-му рядку.