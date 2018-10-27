ФК "Леганес" без Лунина потерпел очередное поражение в Примере
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Вратарь сборной Украины Андрей Лунин снова не вышел на поле в футболке “Леганеса” и просидел всю игру на скамейке запасных, сообщает УНН со ссылкой на ФФУ.
В 10-м туре Примеры команда украинском играла на выезде с “Леванте” и уступила со счетом 0:2.
В этом сезоне Лунин уже пять раз оказывался в заявке “Леганес”, но на поле ни разу не появился.
Отмечено, что по ожиданиям дебютный поединок в составе своего нового клуба голкипер сборной Украины проведет уже 30 октября, когда “Леганес” в первом матче 1/16 финала Кубка Испании на своем поле примет “Райо Вальекано”.
Добавим также, “Леганес” сейчас с 8 очками находится в зоне вылета на 18-й строчке.