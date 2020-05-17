ФК "Кельн" втратив перемогу у матчі відновленої Бундесліги
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У першому поєдинку другого змагального дня 26 туру німецької Бундесліги в гості до ФК "Кельн" завітали футболісти "Майнцу", передає УНН.
Дебютний гол матчу, який проходив без глядачів, вдався господарям "Рейн Енергі" арени. З пенальті відзначився нападник Марк Ут. На початку другої 45-хвилинки австрійський легіонер "Кельну" Каінц подвоїв перевагу. Однак втримати позитивні цифри на табло господарям не вдалося.
На 61 хвилині Авонйі замкнув простріл низом партнера Баку, а через 10 хвилин Кунде Малонг пройшов половину команди "Кельна", увірвався до штрафної, та наніс точного удару – 2:2.
Додамо, "Кельн" з 33 пунктами знаходиться на 10-й сходинці,а "Майнц" з 27-ма – 15-тий.