ФК "Кельн" втратив перемогу у матчі відновленої Бундесліги

Дебютний гол матчу, який проходив без глядачів, вдався господарям "Рейн Енергі" арени. З пенальті відзначився нападник Марк Ут. На початку другої 45-хвилинки австрійський легіонер "Кельну" Каінц подвоїв перевагу. Однак втримати позитивні цифри на табло господарям не вдалося.

На 61 хвилині Авонйі замкнув простріл низом партнера Баку, а через 10 хвилин Кунде Малонг пройшов половину команди "Кельна", увірвався до штрафної, та наніс точного удару – 2:2.

Додамо, "Кельн" з 33 пунктами знаходиться на 10-й сходинці,а "Майнц" з 27-ма – 15-тий.