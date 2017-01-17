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ФК “Інгулець” уклав контракт з тренером О.Антоненком

ФК “Інгулець” уклав контракт з тренером О.Антоненком

Київ • УНН

 • 7855 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 17 січня. УНН. ФК “Інгулець” уклав півторарічний контракт з тренером воротарів Олександром Антоненком, передає УНН-Центр із посиланням на прес-службу клубу.

Кар’єра футболіста: “Титан” Армянськ (1975-1976), “Таврія” Сімферополь (1977), “Локомотив” Вінниця (1978), “Поділля” Хмельницький (1979), “Кристал” Херсон (1980-1981), “Авангард” Орджонікідзе (1982-1988).

Тренерська кар’єра: ДЮСШ Орджонікідзе (1984-2001), “Авангард” Орджонікідзе (2001-2006), “Металург” Запоріжжя (2006-2009), “Металург” Донецьк (2009-2010), “Динамо” Хмельницький (2011), “Титан” Армянськ (2012-2014), “Гірник” Кривий Ріг (2014-2016).

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