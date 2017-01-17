ФК "Ингулец" заключил контракт с тренером А.Антоненком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 17 января. УНН. ФК "Ингулец" заключил полуторагодовалый контракт с тренером вратарей Александром Антоненко, передает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу клуба.
Карьера футболиста: "Титан" Армянск (1975-1976), "Таврия" Симферополь (1977), "Локомотив" Винница (1978), "Подолье" Хмельницкий (1979), "Кристалл" Херсон (1980-1981), " Авангард "Орджоникидзе (1982-1988).
Тренерская карьера: ДЮСШ Орджоникидзе (1984-2001), "Авангард" Орджоникидзе (2001-2006), "Металлург" Запорожье (2006-2009), "Металлург" Донецк (2009-2010), "Динамо" Хмельницкий (2011) , "Титан" Армянск (2012-2014), "Горняк" Кривой Рог (2014-2016).