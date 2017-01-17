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19:49 • 66007 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 114674 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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12 марта, 14:19 • 111949 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 109576 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12 марта, 12:20 • 136223 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 113414 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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12 марта, 06:47 • 120626 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130253 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140343 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144624 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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ФК "Ингулец" заключил контракт с тренером А.Антоненком

ФК "Ингулец" заключил контракт с тренером А.Антоненком

Киев • УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 17 января. УНН. ФК "Ингулец" заключил полуторагодовалый контракт с тренером вратарей Александром Антоненко, передает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу клуба.

Карьера футболиста: "Титан" Армянск (1975-1976), "Таврия" Симферополь (1977), "Локомотив" Винница (1978), "Подолье" Хмельницкий (1979), "Кристалл" Херсон (1980-1981), " Авангард "Орджоникидзе (1982-1988).

Тренерская карьера: ДЮСШ Орджоникидзе (1984-2001), "Авангард" Орджоникидзе (2001-2006), "Металлург" Запорожье (2006-2009), "Металлург" Донецк (2009-2010), "Динамо" Хмельницкий (2011) , "Титан" Армянск (2012-2014), "Горняк" Кривой Рог (2014-2016).

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