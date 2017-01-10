ФК "Дніпро" розпочав підготовку до другої частини футбольного сезону

Весь склад дніпрян був розподілений на дві частини по 13 чоловік. Перша група почала проходити медогляд сьогодні.

Зазначається, що завтра медогляд пройде друга частина футболістів "Дніпра" після завершення якого відбудеться перше в 2017 році тренування команди.

Додамо, що перше тренування дніпрян носитиме відновлювальний характер.

Як повідомляв УНН, С.Ребров розповів про найближчі плани "Динамо".