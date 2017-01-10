ФК "Днепр" начал подготовку ко второй части футбольного сезона

Весь состав днепрян был разделен на две части по 13 человек. Первая группа начала проходить медосмотр сегодня.

Отмечается, что завтра медосмотр пройдет вторая часть футболистов "Днепра" после завершения которого состоится первая в 2017 году тренировка команды.

Добавим, что первая тренировка днепрян носить восстановительный характер.

Как сообщал УНН, С.Ребров рассказал о ближайших планах "Динамо" .