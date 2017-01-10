ФК "Днепр" начал подготовку ко второй части футбольного сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Игроки "Днепра" собрались на тренировочной базе в Приднепровске, где после отпуска начали проходить традиционный медосмотр. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Днепр", передает УНН.
Весь состав днепрян был разделен на две части по 13 человек. Первая группа начала проходить медосмотр сегодня.
Отмечается, что завтра медосмотр пройдет вторая часть футболистов "Днепра" после завершения которого состоится первая в 2017 году тренировка команды.
Добавим, что первая тренировка днепрян носить восстановительный характер.
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