ФК "Аль-Ахлі" Реброва став переможцем групового етапу азійської Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Чергова перемога команди українського тренера Сергія Реброва дозволила “Аль-Ахлі” виграти груповий раунд азійської Ліги чемпіонів, передає УНН з посиланням на сайт команди з Саудівської Аравії.
У заключному шостому турі змагань колектив Реброва переміг ФК “Аль-Джазіра” із ОАЕ — 2:1.
Таким чином, “Аль-Ахлі” набрав 14 очок в шести матчах і зайняв перше місце в групі A, яке гарантуватиме участь в плей-офф азіатської ЛЧ з першого місця квартету. “Аль-Джазіра” з 8 очками в активі посіла друге місце і також вийшла в наступний раунд.
Варто зауважити, що у 1/8 фіналу змагань команда Реброва зустрінеться з катарським клубом “Аль-Сад”.
Як повідомлялося раніше, Ребров привів “Аль-Ахлі” до срібних медалей чемпіонату Саудівської Аравії.