ФК "Аль-Ахли" Реброва стал победителем группового этапа азиатской Лиги чемпионов

В заключительном шестом туре соревнований коллектив Реброва победил ФК “Аль-Джазира” со ОАЭ — 2:1.

Таким образом, “Аль-Ахли” набрал 14 очков в шести матчах и занял первое место в группе A, гарантирующее участие в плей-офф азиатской ЛЧ с первого места квартета. “Аль-Джазира” с 8 очками в активе заняла второе место и также вышла в следующий раунд.

Стоит заметить, что в 1/8 финала соревнований команда Реброва встретится с катарским клубом “Аль-Сад”.

Как сообщалось ранее, Ребров привел “Аль-Ахли” к серебряным медалям чемпионата Саудовской Аравии.