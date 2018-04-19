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ФК "Аль-Ахли" Реброва стал победителем группового этапа азиатской Лиги чемпионов

Киев • УНН

 • 9628 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Очередная победа команды украинского тренера Сергея Реброва позволила “Аль-Ахли” выиграть групповой раунд азиатской Лиги чемпионов, передает УНН со ссылкой на сайт команды из Саудовской Аравии.

ФК "Аль-Ахли" Реброва стал победителем группового этапа азиатской Лиги чемпионов

В заключительном шестом туре соревнований коллектив Реброва победил ФК “Аль-Джазира” со ОАЭ — 2:1.

Таким образом, “Аль-Ахли” набрал 14 очков в шести матчах и занял первое место в группе A, гарантирующее участие в плей-офф азиатской ЛЧ с первого места квартета. “Аль-Джазира” с 8 очками в активе заняла второе место и также вышла в следующий раунд.

Стоит заметить, что в 1/8 финала соревнований команда Реброва встретится с катарским клубом “Аль-Сад”.

Как сообщалось ранее, Ребров привел “Аль-Ахли” к серебряным медалям чемпионата Саудовской Аравии.

Украинские Национальные Новости

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