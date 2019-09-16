Фізичне насилля почалося з першої секунди приїзду до СІЗО – Балух
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Кримський активіст Володимир Балух, який повернувся в Україну в рамках обміну утримуваними з РФ, розповів про своє перебування у СІЗО та тортурах, яких там зазнав. Про це він повідомив під час пресконференції, передає УНН.
“Фізичне насилля почалося з першої секунди приїзду сюди (до Тверського СІЗО — ред.). Була так названа „прийомка“, жорстка, з фізичним насиллям. Їх було чоловік 8-10, я їх не бачив, тому що били сзаду. Не буду стверджувати, хто бив. Били по ногах, нирках, по голові. Я знаходився обличчям до стіни в розтягнутому вигляді, розтягнутому до болю, майже у шпагаті”, — розповідає Балух.
Активіст показав свою ногу, яка постраждала від удару ногою під час “прийомки”, де його роздягли, дали робу, а після цього відправили на карантин. Йому дали 15 діб, за те, що наче він не привітався з працівником адміністрації.
Балух також зазначив, що у Тверському СІЗО № 1 був медик, який пропонував мазати йодом місця ураження, міряти тиск та температуру, проте дозволяв подібне насилля.
“Я відмовлявся від медичних послуг, я не беру їх із таких рук”, — зазначив Балух.
У Володимира Балуха після звільнення постійно болять суглоби та голова, через холод, який він був змушений терпіти у камері (менше 16 градусів), а також через велику кількість ударів електрошокером.
Нагадаємо, захист через суд вимагатиме компенсації моральної шкоди Володимиру Балуху.