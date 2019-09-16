Фізичне насилля почалося з першої секунди приїзду до СІЗО – Балух

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Кримський активіст Володимир Балух, який повернувся в Україну в рамках обміну утримуваними з РФ, розповів про своє перебування у СІЗО та тортурах, яких там зазнав. Про це він повідомив під час пресконференції, передає УНН.