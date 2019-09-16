Физическое насилие началось с первой секунды приезда в СИЗО - Балух

“Физическое насилие началось с первой секунды приезда сюда (в Тверское СИЗО — ред.). Была так называемая „приемка“, жесткая, с физическим насилием. Их было человек 8-10, я их не видел, потому что били сзади. Не буду утверждать, кто бил. Били по ногам, почкам, по голове. Я находился лицом к стене в растянутом виде, растянутом до боли, почти в шпагате”, — рассказывает Балух.

Активист показал свою ногу, которая пострадала от удара ногой во время “приемки”, где его раздели, дали робу, а затем отправили на карантин. Ему дали 15 суток за то, что он вроде бы не поздоровался с работником администрации.

Балух также отметил, что в Тверском СИЗО № 1 был медик, который предлагал мазать йодом места поражения, мерить давление и температуру, однако позволял подобное насилие.

“Я отказывался от медицинских услуг, я не беру их из таких рук”, — отметил Балух.

У Владимира Балуха после освобождения постоянно болят суставы и голова, из-за холода, который он был вынужден терпеть в камере (менее 16 градусов), а также из-за большого количества ударов электрошокером.

Напомним, защита через суд будет требовать компенсации морального вреда Владимиру Балуху.