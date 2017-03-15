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Fitch: російські банки не зазнають значних втрат через санкції України

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Старший директор рейтингового агентства Fitch Ratings Олександр Данилов заявив, що запропоновані Національним банком України санкції проти дочірніх структур російських кредитних організацій не стануть шоком для материнських банків. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.

“Навіть якщо російські банки будуть змушені продати свої "дочки“ в Україні з максимальним дисконтом, втрати материнських банків будуть незначні. Частка українських "дочок" Сбєрбанку і ВТБ в активах материнських структур менше 1%, частка Промінвестбанку трохи вище, так що на стійкість цих структур вибуття "дочок" не вплине”, - сказав О.Данилов.

Крім того, глава Асоціації російських банків (АРБ) Гарегін Тосунян заявив, що український банківський ринок нічого не виграє від усунення “дочок” російських держбанків.

Нагадаємо, Національний банк України пропонує застосувати санкції у вигляді запобігання вивезення капіталу п'ятьом банкам з російським капіталом, що працюють в Україні.

Українські Національні Новини

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