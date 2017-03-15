Fitch: российские банки не испытывают значительных потерь из-за санкций Украины

"Даже если российские банки будут вынуждены продать свои "дочки" в Украине с максимальным дисконтом, потери материнских банков будут незначительны. Доля украинских "дочек" Сбербанка и ВТБ в активах материнских структур менее 1%, доля Проминвестбанка немного выше, так что на устойчивость этих структур выбытия "дочек" не повлияет", - сказал А.Данилов.

Кроме того, глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян заявил, что украинский банковский рынок ничего не выиграет от устранения "дочек" российских госбанков.

Напомним, Национальный банк Украины предлагает применить санкции в виде предупреждения вывоза капитала пяти банкам с российским капиталом, работающих в Украине.