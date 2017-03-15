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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125383 просмотра

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Fitch: российские банки не испытывают значительных потерь из-за санкций Украины

Fitch: российские банки не испытывают значительных потерь из-за санкций Украины

Киев  •  УНН

 • 11729 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Старший директор рейтингового агентства Fitch Ratings Александр Данилов заявил, что предложенные Национальным банком Украины санкции против дочерних структур российских кредитных организаций не станут шоком для материнских банков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Даже если российские банки будут вынуждены продать свои "дочки" в Украине с максимальным дисконтом, потери материнских банков будут незначительны. Доля украинских "дочек" Сбербанка и ВТБ в активах материнских структур менее 1%, доля Проминвестбанка немного выше, так что на устойчивость этих структур выбытия "дочек" не повлияет", - сказал А.Данилов.

Кроме того, глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян заявил, что украинский банковский рынок ничего не выиграет от устранения "дочек" российских госбанков.

Напомним, Национальный банк Украины предлагает применить санкции в виде предупреждения вывоза капитала пяти банкам с российским капиталом, работающих в Украине.

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