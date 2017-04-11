Fitch підтвердило рейтинг США на рівні "ААА"

Також агентство підтвердило короткострокові РДЕ в іноземній і національній валюті на рівні “F1+”.

31 березня повідомлялося, що Fitch підтвердило рейтинги Росії на рівні “BBB-”.

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