Fitch подтвердило рейтинг США на уровне "ААА"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) США на максимальном уровне "ААА", прогноз стабильный. Об этом говорится в сообщении агентства, передает УНН.
Также агентство подтвердило краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте на уровне "F1 +".
31 марта сообщалось, что Fitch подтвердило рейтинги России на уровне "BBB-".
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