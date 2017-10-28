Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "B-" зі стабільним прогнозом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Міжнародне рейтингове агенство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолта емітента України в іноземній і національній валюті на рівні "B-" зі стабільним прогнозом, передає УНН з посиланням на офіційний сайт Fitch.
"Український рейтинг відображає слабку зовнішню ліквідність, високий тягар державного боргу та структурні слабкі сторони в умовах слабкого банківського сектора, інституційних обмежень та геополітичних та політичних ризиків", - зазначили в агентстві.
У той же час у Fitch відзначили підвищення надійності та узгодженості політики, прогноз погашення довгострокового суверенного боргу і послужний список двосторонньої та багатосторонньої підтримки.
"Стабільний" прогноз відображає оцінку Fitch, що ризики зростання і зниження рейтингу країни в даний час збалансовані.
Нагадаємо, раніше Fitch на своєму офіційному сайті підтвердило довгостроковий суверенний рейтинг дефолту емітенту України в іноземній і національній валютах на рівні "B-".