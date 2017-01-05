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Фінустанови у Франції відмовилися кредитувати виборчу кампанію М.Ле Пен

Фінустанови у Франції відмовилися кредитувати виборчу кампанію М.Ле Пен

Київ • УНН

 • 7286 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Усі фінінститути у Франції відмовилися кредитувати виборчу кампанію глави “Національного фронту” Марін Ле Пен. Вона звернулася за допомогою до зарубіжних банків, в тому числі в Росії, передає УНН з посиланням на DW.

Голова французької правопопулістичної партії “Національний фронт” (НФ) Марін Ле Пен звернулася до закордонних фінансових інститутів, у тому числі до російських банків, щодо фінансування своєї передвиборної кампанії.

Про це в середу, 4 січня, вона сказала в інтерв'ю французькому телеканалу BFMTV. За словами Ле Пен, всі французькі банки відмовляються кредитувати її виборчу кампанію перед першим туром президентських виборів у Франції, який пройде в квітні 2017 року.

На даний час Ле Пен не вистачає шести мільйонів євро.

“Я подала заявки в європейські банки, англійські, американські та російські. Зрозуміло, я прийму першу ж пропозицію,” - заявила лідерка партії.

За даними агентства Bloomberg, раніше вона планувала взяти позику з фонду мікропартії Cotelec, який контролює її батько Жан-Марі Ле Пен.

Нагадаємо, лідер “Національного фронту”, кандидат у президенти Марін Ле Пен в інтерв’ю французькій радіостанції BFMTV/RMC заявила, що анексія Криму Росією “не була незаконною”.

МЗС висловило обурення у зв’язку з тим, що одна з кандидатів передвиборчої кампанії у Франції Марін Ле Пен заявила про підтримку тимчасової окупації та спроби анексії Росією Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

Як повідомляв УНН, у СБУ не виключають заборону в’їзду до України М.Ле Пен через її заяви щодо Криму.

Наразі прес-секретар М.Ле Пен повідомила, що кандидатка не збиралася в Україну.

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