Финучреждения во Франции отказались кредитовать избирательную кампанию М.Ле Пен
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Все фининституты во Франции отказались кредитовать избирательную кампанию главы "Национального фронта" Марин Ле Пен. Она обратилась за помощью к зарубежным банкам, в том числе в России, передает УНН со ссылкой на DW.
Глава французской правопопулистической партии "Национальный фронт" (НФ) Марин Ле Пен обратилась к зарубежным финансовым институтам, в том числе к российским банкам, по финансированию своей предвыборной кампании.
Об этом в среду, 4 января, она сказала в интервью французскому телеканалу BFMTV. По словам Ле Пен, все французские банки отказываются кредитовать ее избирательную кампанию перед первым туром президентских выборов во Франции, который пройдет в апреле 2017 года.
В настоящее время Ле Пен не хватает шести миллионов евро.
"Я подала заявки в европейские банки, английские, американские и российские. Разумеется, я приму первое же предложение ", - заявила лидер партии.
По данным агентства Bloomberg, ранее она планировала взять кредит из фонда микропартии Cotelec, который контролирует ее отец Жан-Мари Ле Пен.
Напомним, лидер "Национального фронта", кандидат в президенты Марин Ле Пен в интервью французской радиостанции BFMTV / RMC заявила, что аннексия Крыма Россией »не была незаконной".
МИД выразил возмущение в связи с тем, что одна из кандидатов предвыборной кампании во Франции Марин Ле Пен заявила о поддержке временной оккупации и попытки аннексии Россией Автономной Республики Крым и г. Севастополь.
Как сообщал УНН, в СБУ не исключают запрет въезда в Украину М.Ле Пен через ее заявления по Крыму.
Сейчас пресс-секретарь М.Ле Пен сообщила, что кандидат не собиралась в Украину.