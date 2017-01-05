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Финучреждения во Франции отказались кредитовать избирательную кампанию М.Ле Пен

Финучреждения во Франции отказались кредитовать избирательную кампанию М.Ле Пен

Киев • УНН

 • 7286 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Все фининституты во Франции отказались кредитовать избирательную кампанию главы "Национального фронта" Марин Ле Пен. Она обратилась за помощью к зарубежным банкам, в том числе в России, передает УНН со ссылкой на DW.

Глава французской правопопулистической партии "Национальный фронт" (НФ) Марин Ле Пен обратилась к зарубежным финансовым институтам, в том числе к российским банкам, по финансированию своей предвыборной кампании.

Об этом в среду, 4 января, она сказала в интервью французскому телеканалу BFMTV. По словам Ле Пен, все французские банки отказываются кредитовать ее избирательную кампанию перед первым туром президентских выборов во Франции, который пройдет в апреле 2017 года.

В настоящее время Ле Пен не хватает шести миллионов евро.

"Я подала заявки в европейские банки, английские, американские и российские. Разумеется, я приму первое же предложение ", - заявила лидер партии.

По данным агентства Bloomberg, ранее она планировала взять кредит из фонда микропартии Cotelec, который контролирует ее отец Жан-Мари Ле Пен.

Напомним, лидер "Национального фронта", кандидат в президенты Марин Ле Пен в интервью французской радиостанции BFMTV / RMC заявила, что аннексия Крыма Россией »не была незаконной".

МИД выразил возмущение в связи с тем, что одна из кандидатов предвыборной кампании во Франции Марин Ле Пен заявила о поддержке временной оккупации и попытки аннексии Россией Автономной Республики Крым и г. Севастополь.

Как сообщал УНН, в СБУ не исключают запрет въезда в Украину М.Ле Пен через ее заявления по Крыму.

Сейчас пресс-секретарь М.Ле Пен сообщила, что кандидат не собиралась в Украину.

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