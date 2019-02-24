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Фінська компанія представила першу в світі Nokia з п'ятьма камерами

Фінська компанія представила першу в світі Nokia з п'ятьма камерами

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Фінська компанія HMD Global представила чотири нових смартфони. Про це йдеться у відповідному повідомленні на її сайті, передає УНН.

Головною новинкою в прес-службі називають модель Nokia 9 PureView “з першої в світі матрицею з п’яти камер з оптикою ZEISS”. Об’єктиви розташовані в тиловій частині смартфона. Подібне рішення, як вважають в компанії, дозволить передати “технологію комп’ютерної візуалізації наступного покоління в руки любителів фотографії”.

“Кожен знімок, зроблений за допомогою Nokia 9 PureView, (буде) представлений в форматі HDR. П’ять камер одночасно захоплюють зображення і об’єднують його в одну 12-мегапіксельну фотографію”, — вказується в прес-релізі.

В цілому смартфон, на думку представників HMD Global, був створений саме для фотографів, з урахуванням їх потреб. Nokia 9 PureView, як зауважили у прес-службі, також “дозволяє захоплювати зображення в стислому форматі RAW „DNG“ і редагувати їх безпосередньо на телефоні”.

Основними технічними новинками інших представлених 24 лютого смартфонів — Nokia 4.2 і Nokia 3.2 — в компанії в свою чергу назвали “передовий дизайн” і виділену кнопку Google Assistant (хмарний сервіс персонального асистента, розроблений компанією Google). Подібне рішення, як вважають в HMD Global, може “змінити взаємодію користувача зі смартфоном”. Одне натискання на Google Assistant, як пояснили в прес-службі, дозволить отримати миттєвий доступ до помічника Google. Останній в свою чергу допоможе Nokia виконувати дії протягом всього дня, наприклад, виконувати дзвінки або вмикати музику.

Крім того, Nokia 3.2, згідно з повідомленням на сайті компанії, оснащена “кращим в сегменті” дисплеєм, який без додаткової зарядки здатний пропрацювати два дні. На смартфон також встановлено дві камери — 13-мегапіксельна і 5-мегапіксельна.

Ще один новий смартфон HMD Global — Nokia 1 Plus — гаджет преміум-класу з великим екраном і “високоякісним дизайном”, говориться в прес-релізі. Цей телефон, за інформацією представників компанії, оснащений останньою версією Android 9 Pie (версія Go). Решту деталей про цей смартфон в повідомленні на сайті HMD Global не наводиться.

Нагадуємо, компанія Samsung продемонструвала новий смартфон Galaxy Fold.

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