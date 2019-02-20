Компанія Samsung продемонструвала новий смартфон Galaxy Fold

Як пояснив старший віце-президент Samsung з маркетингу Джастін Денісон, в складеному стані пристрій можна використовувати як смартфон, в розкладеному він за функціями замінює планшет. Денісон констатував, що “Galaxy Fold неймовірно універсальний — це смартфон, планшет і камера, яка вміщується в кишеню”. Пристрій оснащений шістьма камерами і доступний в чотирьох кольорах: чорному, сріблястому, зеленому і блакитному.

Пристрій одержав два екрани — 4,6-дюйомвий і 7,3-дюйомвий. Перший призначений для роботи пристрою в режимі смартфона, другий — для застосування його в якості планшета. Galaxy Fold буде підтримувати доступ до мереж п’ятого покоління 5G. Пристрій має 12 ГБ оперативної пам’яті і накопичувач ємністю 512 ГБ.