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Компанія Samsung продемонструвала новий смартфон Galaxy Fold

Компанія Samsung продемонструвала новий смартфон Galaxy Fold

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Південнокорейська корпорація Samsung представила в середу в Сан-Франциско (штат Каліфорнія) новий смартфон з екраном, що може складатися, він отримав назву Galaxy Fold. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Wired та сайт компанії.

Як пояснив старший віце-президент Samsung з маркетингу Джастін Денісон, в складеному стані пристрій можна використовувати як смартфон, в розкладеному він за функціями замінює планшет. Денісон констатував, що “Galaxy Fold неймовірно універсальний — це смартфон, планшет і камера, яка вміщується в кишеню”. Пристрій оснащений шістьма камерами і доступний в чотирьох кольорах: чорному, сріблястому, зеленому і блакитному.

Пристрій одержав два екрани — 4,6-дюйомвий і 7,3-дюйомвий. Перший призначений для роботи пристрою в режимі смартфона, другий — для застосування його в якості планшета. Galaxy Fold буде підтримувати доступ до мереж п’ятого покоління 5G. Пристрій має 12 ГБ оперативної пам’яті і накопичувач ємністю 512 ГБ.

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