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Фінполіція забере у силовиків усі функції щодо економічних злочинів – О.Данилюк

Фінполіція забере у силовиків усі функції щодо економічних злочинів – О.Данилюк

Київ • УНН

 • 14750 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Нова фінансова поліція має забрати у силових структур України всі функції щодо економічних злочинів проти держави. Про це в ефірі "Громадського ТБ" розказав міністр фінансів України Олександр Данилюк, передає УНН.

"Усі функції по економічних злочинах проти держави мають бути об’єднані в цьому органі. Служба фінансових розслідувань чи фінансова поліція, не головне як назвати", – сказав О. Данилюк.

При цьому він зауважив, що нова фінансова поліція має бути у підпорядкуванні виключно міністерства фінансів.

"Тому що це фінансовий блок, фінансова сфера. І, в принципі, так будується держава", – додав О.Данилюк.

Як повідомляв УНН, В.Гройсман переконаний, що в цьому році буде створено службу фінансових розслідувань.

Українські Національні Новини

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