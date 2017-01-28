Фінполіція забере у силовиків усі функції щодо економічних злочинів – О.Данилюк
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Нова фінансова поліція має забрати у силових структур України всі функції щодо економічних злочинів проти держави. Про це в ефірі "Громадського ТБ" розказав міністр фінансів України Олександр Данилюк, передає УНН.
"Усі функції по економічних злочинах проти держави мають бути об’єднані в цьому органі. Служба фінансових розслідувань чи фінансова поліція, не головне як назвати", – сказав О. Данилюк.
При цьому він зауважив, що нова фінансова поліція має бути у підпорядкуванні виключно міністерства фінансів.
"Тому що це фінансовий блок, фінансова сфера. І, в принципі, так будується держава", – додав О.Данилюк.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман переконаний, що в цьому році буде створено службу фінансових розслідувань.