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Финполиция заберет у силовиков все функции по экономическим преступлениям - А.Данилюк

Финполиция заберет у силовиков все функции по экономическим преступлениям - А.Данилюк

Киев • УНН

 • 14750 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Новая финансовая полиция должна забрать у силовых структур Украины все функции по экономическим преступлениям против государства. Об этом в эфире "Общественного ТВ" рассказал министр финансов Украины Александр Данилюк, передает УНН.

"Все функции по экономическим преступлениям против государства должны быть объединены в этом органе. Служба финансовых расследований или финансовая полиция, не важно как назвать", - сказал А.Данилюк.

При этом он отметил, что новая финансовая полиция должна быть в подчинении исключительно министерства финансов.

"Потому что это финансовый блок, финансовая сфера. И, в принципе, так строится государство", - добавил А.Данилюк.

Как сообщал УНН, В.Гройсман убежден, что в этом году будет создана служба финансовых расследований.

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