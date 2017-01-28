Финполиция заберет у силовиков все функции по экономическим преступлениям - А.Данилюк
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Новая финансовая полиция должна забрать у силовых структур Украины все функции по экономическим преступлениям против государства. Об этом в эфире "Общественного ТВ" рассказал министр финансов Украины Александр Данилюк, передает УНН.
"Все функции по экономическим преступлениям против государства должны быть объединены в этом органе. Служба финансовых расследований или финансовая полиция, не важно как назвать", - сказал А.Данилюк.
При этом он отметил, что новая финансовая полиция должна быть в подчинении исключительно министерства финансов.
"Потому что это финансовый блок, финансовая сфера. И, в принципе, так строится государство", - добавил А.Данилюк.
Как сообщал УНН, В.Гройсман убежден, что в этом году будет создана служба финансовых расследований.