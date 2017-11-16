Фінляндія вважає за необхідне запобігти замороженню конфлікту на Донбасі

Повідомляється, що міністр оборони України поінформував свого фінського колегу про ситуацію на сході країни та принципи, на основі яких буде результативним застосування миротворчої місії.

"Ми маємо робити усе необхідне, щоб не дати заморозити конфлікт у цьому регіоні. Можливим варіантом дотримання миру є Мінські угоди, яких мають дотримуватися усі сторони конфлікту та утримуватися від агресії щодо мирного населення. В свою чергу, ми готові до співпраці з Україною, обміну досвідом, і детально обговоримо ці питання під час візиту до Хельсінкі на початку наступного року", - сказав, звертаючись до Степана Полторака, Міністр оборони Фінляндії Юссі Нііністьо.

Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак під час Міжнародної конференції ООН розповів про принципові позиції України щодо розгортання Миротворчої місії на сході України.