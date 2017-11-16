Финляндия считает необходимым предотвратить замораживание конфликта на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Во время Международной конференции ООН по вопросам миротворчества, в Ванкувере состоялась встреча Министра обороны Украины генерала армии Украины Степана Полторак с Министром обороны Финляндской Республики Юсси Ниинистьо, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
Сообщается, что министр обороны Украины проинформировал своего финского коллегу о ситуации на востоке страны и принципах, на основе которых будет результативным применения миротворческой миссии.
"Мы должны делать все необходимое, чтобы не дать заморозить конфликт в этом регионе. Возможным вариантом соблюдения мира являются Минские соглашения, которых должны придерживаться все стороны конфликта и воздерживаться от агрессии в отношении мирного населения. В свою очередь, мы готовы к сотрудничеству с Украиной, обмену опытом и подробно обсудим эти вопросы во время визита в Хельсинки в начале следующего года", - сказал, обращаясь к Степану Полтораку, Министр обороны Финляндии Юсси Ниинистьо.
Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак во время Международной конференции ООН рассказал о принципиальных позициях Украины по развертыванию миротворческой миссии на востоке Украины.