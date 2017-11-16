Финляндия считает необходимым предотвратить замораживание конфликта на Донбассе

Сообщается, что министр обороны Украины проинформировал своего финского коллегу о ситуации на востоке страны и принципах, на основе которых будет результативным применения миротворческой миссии.

"Мы должны делать все необходимое, чтобы не дать заморозить конфликт в этом регионе. Возможным вариантом соблюдения мира являются Минские соглашения, которых должны придерживаться все стороны конфликта и воздерживаться от агрессии в отношении мирного населения. В свою очередь, мы готовы к сотрудничеству с Украиной, обмену опытом и подробно обсудим эти вопросы во время визита в Хельсинки в начале следующего года", - сказал, обращаясь к Степану Полтораку, Министр обороны Финляндии Юсси Ниинистьо.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак во время Международной конференции ООН рассказал о принципиальных позициях Украины по развертыванию миротворческой миссии на востоке Украины.