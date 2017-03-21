Фінка встановила рекорд, лікуючи травму плаванням в арктичних водах
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Після дорожно-транспортної пригоди лікарі порадили жительці Фінляндії Йоханні Нордблат займатися дайвінгом в холодних арктичних водах. Так жінка встановила світовий рекорд. Про це повідомляє УНН з посиланням на National Geographic.
Йоханна Нордблат мало не втратила ногу через некроз тканин після аварії, в яку вона потрапила на велосипеді. Один із методів лікування, який їй порадили медики - арктичний дайвінг.
Так жінка почала плавати в холодних арктичних водах, що допомогло врятувати ногу від некрозу.
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Крім того, арктичний дайвінг перетворився на її захоплення, і Йоханна вже встигла встановити світовий рекорд - здійснила занурення на 50-метрову глибину під льодом.
Британський режиссер Аян Деррі занурився разом з жінкою під лід та відзняв короткометражний фільм, який він описав як "такий, що буквально захоплює дух".