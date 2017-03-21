Финка установила рекорд, излечивая травму плаванием в арктических водах
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. После дорожно-транспортного происшествия врачи посоветовали жительнице Финляндии Йоханне Нордблат заниматься дайвингом в холодных арктических водах. Так женщина установила мировой рекорд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на National Geographic.
Йоханна Нордблат чуть не потеряла ногу через некроз тканей после аварии, в которую она попала на велосипеде. Один из методов лечения, который ей посоветовали медики - арктический дайвинг.
Так женщина начала плавать в холодных арктических водах, помогло спасти ногу от некроза.
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Кроме того, арктический дайвинг превратился в ее увлечение, и Йоханна уже успела установить мировой рекорд - осуществила погружение на 50-метровую глубину подо льдом.
Британский режиссер Аян Дерри погрузился вместе с женщиной под лед и снял короткометражный фильм, который он описал как "такой, что буквально захватывает дух".