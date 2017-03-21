Финка установила рекорд, излечивая травму плаванием в арктических водах

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 41992 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 105022 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120435 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179531 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130986 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125362 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117713 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106537 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107566 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103920 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финка установила рекорд, излечивая травму плаванием в арктических водах

Финка установила рекорд, излечивая травму плаванием в арктических водах

Киев  •  УНН

 • 28270 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. После дорожно-транспортного происшествия врачи посоветовали жительнице Финляндии Йоханне Нордблат заниматься дайвингом в холодных арктических водах. Так женщина установила мировой рекорд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на National Geographic.

Йоханна Нордблат чуть не потеряла ногу через некроз тканей после аварии, в которую она попала на велосипеде. Один из методов лечения, который ей посоветовали медики - арктический дайвинг.

Так женщина начала плавать в холодных арктических водах, помогло спасти ногу от некроза.

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Кроме того, арктический дайвинг превратился в ее увлечение, и Йоханна уже успела установить мировой рекорд - осуществила погружение на 50-метровую глубину подо льдом.

Британский режиссер Аян Дерри погрузился вместе с женщиной под лед и снял короткометражный фильм, который он описал как "такой, что буквально захватывает дух".

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