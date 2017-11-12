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"Фінікс" перервав п'ятиматчеву серію поразок в НБА

"Фінікс" перервав п'ятиматчеву серію поразок в НБА

Київ • УНН

 • 10123 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Баскетбольний клуб "Фінікс Санс" українського легіонера Олексія Леня на своєму майданчику здобув перемогу над "Міннесотою Тімбервулвз" в матчі регулярного чемпіонату НБА, передає УНН.

Більшість часу попереду перебували представники "Міннесоти", але ударна заключна чверть (33:22) дозволила вийти переможцем з гри саме "Санс" – 118:110.

На цей раз цифри у виконанні нашого земляка виявилися скромними – 4 очки (2/4 двоочкові), 8 підбирань, 1 передача, 1 блок-шот при 1 втраті і 2 фолах за 19:43 хвилини.

Варто відзначити, що кращими спортсменами протистояння стали баскетболісти господарів захисник Девін Букер і легкий форвард Ті Джей Уоррен, в активі яких по 35 очок. У складі гостей канадець Ендрю Віггінс записав на свій рахунок 27 очок, а 25 відзначився 25 пунктами.

Додамо також, "Фінікс" перервали серію з 5 програшів і тепер мають 5 звитяг і 9 поразок в сезоні – 13-ті на Заході. "Міннесота" перебуває на 6-му рядку Західної конференції.

Українські Національні Новини

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