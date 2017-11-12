"Финикс" прервал пятиматчевую серию поражений в НБА

Большинство времени впереди находились представители "Миннесоты", но ударная заключительная четверть (33:22) позволила выйти победителем из игры именно "Санс" - 118: 110.

На этот раз цифры в исполнении нашего земляка оказались скромными - 4 очка (2/4 двоочоквые), 8 подборов, 1 передача, 1 блок-шот при 1 потере и 2 фолах по 19:43 минуты.

Стоит отметить, что лучшими спортсменами противостояния стали баскетболисты хозяев защитник Девин Букер и легкий форвард Ти Джей Уоррен, в активе которых по 35 очков. В составе гостей канадец Эндрю Уиггинс записал на свой счет 27 очков, а 25 отличился 25 пунктами.

Добавим также, "Финикс" прервали серию из 5 проигрышей и теперь имеют 5 побед и 9 поражений в сезоне - 13-е на Западе. "Миннесота" находится на 6-й строчке Западной конференции.