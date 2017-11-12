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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 8534 просмотра

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14:12 • 24270 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 36946 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 43442 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 41462 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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"Финикс" прервал пятиматчевую серию поражений в НБА

"Финикс" прервал пятиматчевую серию поражений в НБА

Киев  •  УНН

 • 10117 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Баскетбольный клуб "Финикс Санс" украинского легионера Алексея Леня на своей площадке одержал победу над "Миннесотой Тимбервулвз" в матче регулярного чемпионата НБА, передает УНН.

Большинство времени впереди находились представители "Миннесоты", но ударная заключительная четверть (33:22) позволила выйти победителем из игры именно "Санс" - 118: 110.

На этот раз цифры в исполнении нашего земляка оказались скромными - 4 очка (2/4 двоочоквые), 8 подборов, 1 передача, 1 блок-шот при 1 потере и 2 фолах по 19:43 минуты.

Стоит отметить, что лучшими спортсменами противостояния стали баскетболисты хозяев защитник Девин Букер и легкий форвард Ти Джей Уоррен, в активе которых по 35 очков. В составе гостей канадец Эндрю Уиггинс записал на свой счет 27 очков, а 25 отличился 25 пунктами.

Добавим также, "Финикс" прервали серию из 5 проигрышей и теперь имеют 5 побед и 9 поражений в сезоне - 13-е на Западе. "Миннесота" находится на 6-й строчке Западной конференции.

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