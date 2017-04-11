"Фінбанк" визнано неплатоспроможним

За результатами діагностичного обстеження ПАТ “Фінбанк”, проведеного станом на 01 квітня 2016 року, Правління Національного банку України у жовтні 2016 року затвердило необхідний обсяг докапіталізації банку.

ПАТ “Фінбанк” подало до Національного банку програму капіталізації, яка передбачала виконання низки заходів з метою докапіталізації банку, але станом на 01 квітня 2017 року ці заходи не виконані. Таким чином, ПАТ “Фінбанк” не забезпечило подання до Національного банку України реалістичної програми капіталізації.

Також ПАТ “Фінбанк” не подало у визначені строки Національному банку план заходів щодо приведення діяльності банку у відповідність до вимог законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України щодо операцій з пов’язаними з банком особами.

Невжиття банком та акціонерами ПАТ “Фінбанк” запланованих заходів призвело до погіршення його фінансового стану. Зокрема, непогашення позичальниками заборгованості за кредитами спричинило необхідність доформування резервів під кредитні ризики, що призвело до збитків та зменшення розміру регулятивного капіталу. Капітал банку набув від’ємного значення "-" 320 млн грн. Це, у свою чергу, спричинило порушення економічних нормативів. Також непогашення позичальниками заборгованості за кредитами призвело до неспроможності ПАТ “Фінбанк” виконувати зобов’язання перед вкладниками та кредиторами.

У зв’язку із невизначеністю щодо можливих напрямів і джерел подальшої капіталізації акціонерами ПАТ “Фінбанк” було прийнято рішення про ліквідацію банку та подано відповідний пакет документів до Національного банку України. Національний банк повідомив банк про неможливість погодження ліквідації ПАТ “Фінбанк” за рішенням його власників у зв’язку з невідповідністю обраних голови та членів ліквідаційної комісії вимогам законодавства.

Власником істотної участі в банку є український бізнесмен Олександр Грановський (79.66%).За словами експерта банківської сфери Олександра Дубинського, “Фінбанк”, як і “Платинум банк”, до останнього намагалася врятувати заступник голови НБУ К.Рожкова.

“Нагадаю, акціонери "Фінбанку" (де встигли попрацювати і Рожкова та її цивільний чоловік, глава правління "ПІБу" Рожок) Грановський і Кауфман намагалися прийняти рішення про самоліквідацію. Чого досі не відбулося...

Нагадаю, 40% неповернутих кредитів в портфель "Платинума" перекочували з "Фінбанку" — який акціонери врятували за рахунок "Платинума" — вірніше, грошей вкладників спільно з державою.

До видачі таких неповоротних кредитів причетна так само заступник голови НБУ Катерина Рожкова, яка в 2010-2013 роках працювала в правлінні Фінбанку. Пізніше вона перейшла на роботу в "Платинум Банк", а "мертві кредити" були передані з "Фінбанку" в "Платинум”, — заявив О.Дубинський.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що “Платинум банк” за сприяння керівництва НБУ намагалися докапіталізувати за рахунок кредитного портфелю банку “Михайлівський”. Саме з цією метою НБУ начебто визнав банк “Михайлівський” неплатоспроможним.

“В.о. члена правління Нацбанку Катерина Рожкова на день банкіра робить своєму патрону, бізнесменові Борису Кауфману королівський подарунок. За допомогою чотирьох (трьох позапланових, і однією планової) перевірок — вона „віджимає“ для нього банк "Михайлівський“ у власника мережі „Ельдорадо“ Віктора Поліщука”, — писав у Facebook О.Дубинський.

З наміром заволодіти кредитним портфелем він пов’язує нинішнє переслідування екс-голови правління банку “Михайлівський” Ігоря Дорошенка. За його словами, затримання І.Дорошенка ілюструє “харчовий ланцюжок” в цій справі.

Як раніше повідомляв УНН, банк “Михайлівський” було визнано неплатоспроможним після того як він виконав умови, поставлені перед ним самим НБУ.

Разом з тим, правові експертизи засвідчили необґрунтованість визнання банку “Михайлівський” неплатоспроможним.