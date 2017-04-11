"Финбанк" признан неплатежеспособным

По результатам диагностического обследования ПАО "Финбанк", проведенного по состоянию на 01 апреля 2016 года, Правление Национального банка Украины в октябре 2016 утвердило необходимый объем докапитализации банка.

ПАО "Финбанк" подало в Национальный банк программу капитализации, которая предусматривала выполнение ряда мероприятий с целью докапитализации банка, но по состоянию на 1 апреля 2017 эти меры не выполнены. Таким образом, ПАО "Финбанк" не обеспечил представления в Национальный банк Украины реалистической программы капитализации.

Также ПАО "Финбанк" не представило в установленные сроки Национальном банке план мероприятий по приведению деятельности банка в соответствие с требованиями законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка Украины относительно операций со связанными с банком лицами.

Непринятие банком и акционерами ПАО "Финбанк" запланированных мероприятий привело к ухудшению его финансового состояния. В частности, непогашения заемщиками задолженности по кредитам вызвало необходимость формированию резервов под кредитные риски, что привело к убыткам и уменьшение размера регулятивного капитала. Капитал банка приобрел отрицательное значение "-" 320 млн грн. Это, в свою очередь, повлекло нарушение экономических нормативов. Также непогашения заемщиками задолженности по кредитам привело к неспособности ПАО "Финбанк" выполнять обязательства перед вкладчиками и кредиторами.

В связи с неопределенностью относительно возможных направлений и источников дальнейшей капитализации акционерами ПАО "Финбанк" было принято решение о ликвидации банка и подан соответствующий пакет документов в Национальный банк Украины. Национальный банк сообщил банк о невозможности согласования ликвидации ПАО "Финбанк" по решению его владельцев в связи с несоответствием избранных председателя и членов ликвидационной комиссии требованиям законодательства.

Владельцем существенного участия в банке является украинский бизнесмен Александр Грановский (79.66%). По словам эксперта банковской сферы Александра Дубинский, "Финбанк", как и "Платинум банк", до последнего пыталась спасти заместитель председателя НБУ К.Рожкова.

"Напомню, акционеры" Финбанк "(где успели поработать и Рожкова и ее гражданский муж, глава правления "Проминвестбанка" Рожок) Грановский и Кауфман пытались принять решение о самоликвидации. Чего до сих пор не произошло ...

Напомню, 40% невозвратных кредитов в портфель "Платинум" перекочевали с "Финбанк" - который акционеры спасли за счет "Платинум" - вернее, денег вкладчиков совместно с государством.

К выдаче таких невозвратных кредитов причастна так же заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, которая в 2010-2013 годах работала в правлении Финбанку. Позже она перешла на работу в "Платинум Банк", а "мертвые кредиты" были переданы из "Финбанк" в "Платинум", - заявил О.Дубинський.

Напомним, ранее сообщалось, что "Платинум банк" при содействии руководства НБУ пытались докапитализации за счет кредитного портфеля банка "Михайловский". Именно с этой целью НБУ вроде признал банк "Михайловский" неплатежеспособным.

"И.о. члена правления Нацбанка Екатерина Рожкова в день банкира делает своему патрону, бизнесмену Борису Кауфману королевский подарок. С помощью четырех (трех внеплановых, и одной плановой) проверок - она ​​"отжимает" для него банк "Михайловский" у владельца сети "Эльдорадо" Виктора Полищука", - писал в Facebook О.Дубинський.

С намерением завладеть кредитным портфелем он связывает нынешнее преследование экс-председателя правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко. По его словам, задержание И.Дорошенко иллюстрирует "пищевую цепочку" в этом деле .

Как ранее сообщал, банк "Михайловский" был признан неплатежеспособным после того как он выполнил условия, поставленные перед ним самым НБУ .

Вместе с тем, правовые экспертизы показали необоснованность признания банка "Михайловский" неплатежеспособным .