Фінансист Найман застеріг Україну від наслідування російського сценарію легалізації криптовалют

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Питання криптовалют складне і потребує законодавчого впорядкування. Однак, сліпе копіювання російських ініціатив у цьому питанні - це тупіковий шлях. Про це УНН зазначив відомий експерт з питань фінансів та інвестицій Ерік Найман, коментуючи інформацію окремих ЗМІ про намагання нардепа С.Рибалки нав'язати Україні російські пропозиції з урегулювання ринку криптовалют.