Фінансист Найман застеріг Україну від наслідування російського сценарію легалізації криптовалют
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Питання криптовалют складне і потребує законодавчого впорядкування. Однак, сліпе копіювання російських ініціатив у цьому питанні - це тупіковий шлях. Про це УНН зазначив відомий експерт з питань фінансів та інвестицій Ерік Найман, коментуючи інформацію окремих ЗМІ про намагання нардепа С.Рибалки нав'язати Україні російські пропозиції з урегулювання ринку криптовалют.
"Питання щодо криптовалют в Україні дуже складне і дуже багатофакторне. Однак, його однозначно потрібно врегульовувати, в тому числі, і на законодавчому рівні. Позиція НБУ (не поспішати, - ред.) з цього питання пояснюється тим, що вони реально бояться цієї технології, і того, що вона обрушить монополію на емісію грошей.
Але, з іншого боку, ми спостерігаємо за розвитком нової віртуальної економіки, яка не підконтрольна українській владі і органам центральної влади. Я думаю, що певний час вони так паралельно й існуватимуть не залежно від центральної влади. Адже, заборонити віртуальну економіку уже не можливо", - сказав він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рада звільнила голову фінкомітету ВРУ
За словами експерта, у законодавчому плані врегулювання сфери цифрових грошей Україні варто орієнтуватися на Сінгапур та Японію, проте точно не на Росію.
"Потрібно розуміти, що Росія намагається підпорядкувати технологію криптовалют своїм вузькоспеціалізованим інтересам, а саме закріпленню влади Кремля. Тобто, у них політичні інтереси стоять на першому місці, а економічні на другом. Тому, сліпе копіювання російських законів Україну до добра точно не доведе. Це тупіковий шлях",- зазначив Е.Найман.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, законопроект № 7183-1 про "Стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні", автором якого є нардеп С.Рибалка, має спільні із ініціативами російських чиновників положення.
Додамо, що вказаний документ Рибалки вже розкритикували експерти Bitcoin Foundation, назвавши його беззмістовним та популістським.