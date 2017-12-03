Финансист Найман предостерег Украину от подражания российскому сценарию легализации криптовалют

"Вопрос о криптовалют в Украине очень сложный и очень многофакторный. Однако, его однозначно нужно урегулировать, в том числе, и на законодательном уровне. Позиция НБУ (не спешить, - ред.) по этому вопросу объясняется тем, что они реально боятся этой технологии и того, что она обрушит монополию на эмиссию денег.

Но, с другой стороны, мы наблюдаем за развитием новой виртуальной экономики, не подконтрольной украинской власти и органам центральной власти. Я думаю, что некоторое время они так параллельно и будут существовать независимо от центральной власти. Ведь, запретить виртуальную экономику уже невозможно", - сказал он.

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По словам эксперта, в законодательном плане урегулирования сферы цифровых денег Украине стоит ориентироваться на Сингапур и Японию, однако точно не на Россию.

"Нужно понимать, что Россия пытается подчинить технологию криптовалют своим узкоспециализированным интересам, а именно закреплению власти Кремля. То есть, у них политические интересы стоят на первом месте, а экономические на другом. Поэтому, слепое копирование российских законов Украину к добру точно не доведет. Это тупиковый путь", - отметил Э.Найман.

Напомним, по данным СМИ, законопроект № 7183-1 о "Стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине", автором которого является нардеп С.Рыбалка, имеет общие с инициативами российских чиновников положения.

Добавим, что указанный документ Рыбалки уже раскритиковали эксперты Bitcoin Foundation, назвав его бессмысленным и популистским.