Финансист Найман предостерег Украину от подражания российскому сценарию легализации криптовалют
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Вопрос криптовалют сложное и требует законодательного упорядочения. Однако, слепое копирование российских инициатив в этом вопросе - это тупиковый путь. Об этом УНН отметил известный эксперт по вопросам финансов и инвестиций Эрик Найман, комментируя информацию отдельных СМИ о попытке нардепа С.Рыбалки навязать Украине российские предложения по урегулированию рынка криптовалют.
"Вопрос о криптовалют в Украине очень сложный и очень многофакторный. Однако, его однозначно нужно урегулировать, в том числе, и на законодательном уровне. Позиция НБУ (не спешить, - ред.) по этому вопросу объясняется тем, что они реально боятся этой технологии и того, что она обрушит монополию на эмиссию денег.
Но, с другой стороны, мы наблюдаем за развитием новой виртуальной экономики, не подконтрольной украинской власти и органам центральной власти. Я думаю, что некоторое время они так параллельно и будут существовать независимо от центральной власти. Ведь, запретить виртуальную экономику уже невозможно", - сказал он.
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По словам эксперта, в законодательном плане урегулирования сферы цифровых денег Украине стоит ориентироваться на Сингапур и Японию, однако точно не на Россию.
"Нужно понимать, что Россия пытается подчинить технологию криптовалют своим узкоспециализированным интересам, а именно закреплению власти Кремля. То есть, у них политические интересы стоят на первом месте, а экономические на другом. Поэтому, слепое копирование российских законов Украину к добру точно не доведет. Это тупиковый путь", - отметил Э.Найман.
Напомним, по данным СМИ, законопроект № 7183-1 о "Стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине", автором которого является нардеп С.Рыбалка, имеет общие с инициативами российских чиновников положения.
Добавим, что указанный документ Рыбалки уже раскритиковали эксперты Bitcoin Foundation, назвав его бессмысленным и популистским.