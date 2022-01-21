Фінансист Андрій Волков розповів, як ProZorro вплинуло на ринок проблемних активів – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. За три роки роботи майданчика "ProZorro.Продажі" портфель активів Групи компаній "Інвестохіллс" Андрія Волкова досяг майже 100 млрд грн. Якщо порівнювати з банківським ринком, цей показник відповідає фінустановам з ТОП-10. Про це фінансист розповів порталу "Фокус", який описав історію успіху цієї групи компаній.
За словами Волкова, після запуску онлайн-майданчика "ProZorro.Продажі" ситуація на ринку проблемних активів кардинально змінилася, що стало справжнім проривом.
"Реалізація активів проблемних банків на онлайн-майданчику зробила ринок NPL прозорим і доступним. Завдяки цьому торгами зацікавилися великі інвестори з великими фінансовими ресурсами і суми угод помітно збільшилися", - пояснив фінансист.
Як зазначив Волков, до цього ФГВФО також намагався якось реалізовувати проблемні активи банків-банкрутів, але цьому заважала тотальна корупція.
"Проблема полягала в тому, що надійних інструментів, що дозволяють проводити аукціони з проблемними активами прозоро і чесно, тоді ще не було. Спроби працювати через акредитовані Фондом біржі себе не виправдали - через тотальну корупцію, як на цих біржах, так і серед співробітників ФГВФО, які відповідали за реалізацію проблемних боргів. А вихід на поле онлайн-торгів був довгим і тернистим", - згадує Андрій Волков.
Він також додав, що завдяки роботі "ProZorro.Продажі" "Інвестохіллс" вдалося укласти найбільшу угоду з проблемними активами 2018-2019 років. Це була покупка компанією пулу кредитів Дельта банку, Надра Банку, і банку "Фінанси та Кредит" за 849,4 млн грн. Крім того, Волков навів у приклад портфель кредитів банку "Форум", який "Інвестохіллс" придбала за 4,5 млн дол.