Финансист Андрей Волков рассказал, как ProZorro повлияло на рынок проблемных активов – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. За три года работы площадки “ProZorro.Продажі” портфель активов группы компаний “Инвестохиллс” Андрея Волкова достиг почти 100 млрд грн. Если сравнивать с банковским рынком, этот показатель соответствует финучреждениям из ТОП-10. Об этом финансист рассказал порталу “Фокус”, который описал историю успеха этой группы компаний.
По словам Волкова, после запуска онлайн-площадки “ProZorro.Продажі” ситуация на рынке проблемных активов кардинально изменилась, что стало настоящим прорывом.
“Реализация активов проблемных банков на онлайн-площадке сделала рынок NPL прозрачным и доступным. Благодаря этому торгами заинтересовались крупные инвесторы с большими финансовыми ресурсами и суммы сделок заметно увеличились”, — объяснил финансист.
Как отметил Волков, до этого ФГВФЛ также пытался как-то реализовывать проблемные активы банков-банкротов, но этому мешала тотальная коррупция.
“Проблема заключалась в том, что надежных инструментов, позволяющих проводить аукционы с проблемными активами прозрачно и честно, тогда еще не было. Попытки работать через аккредитованные Фондом биржи себя не оправдали — из-за тотальной коррупции, как на этих биржах, так и среди сотрудников ФГВФЛ, которые отвечали за реализацию проблемных долгов. А выход на поле онлайн-торгов был долгим и тернистым”, — вспоминает Андрей Волков.
Он также добавил, что благодаря работе “ProZorro.Продажі” “Инвестохиллс” удалось заключить крупнейшую сделку с проблемными активами 2018-2019 годов. Это была покупка компанией пула кредитов Дельта Банка, Надра Банка, и банка “Финансы и Кредит” за 849,4 млн грн. Кроме того, Волков привел в пример портфель кредитов банка “Форум”, который “Инвестохиллс” приобрела за 4,5 млн долл.