Фінальний етап військових навчань РФ з авіацією стартував у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. В анексованому Криму розпочався завершальний етап великомасштабних командно-штабних планових навчань з бойовою стрільбою повітряно-десантних військ Росії, в яких також бере участь частина сил Чорноморського флоту РФ і 4-ї армії ВПС і ППО Південного військового округу РФ. Про це повідомив заступник командувача ВДВ РФ, генерал-лейтенант Олександр Вязников, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"На навчаннях ВДВ сьогодні проходить заключний етап бойової стрільби і управління вогнем підрозділів при веденні оборонних і наступальних дій. Задіяні в маневрах підрозділи Новоросійської десантно-штурмової дивізії (гірської), Камишинської і Улан-Уденської окремих десантно-штурмових бригад наносять вогневе ураження противнику стрільбою з самохідних артилерійських установок 2С9 "Нона", бойових машин десанту БМД-2КУ, гаубиць Д-30, а також з усіх видів стрілецької зброї", - сказав російський генерал.
Дії десантників з повітря підтримує своїм вогнем армійська і фронтова авіація 4-ї армії ВПС і ППО РФ. За словами російського генерала, "удари по противнику наносять винищувачі Су-27, бомбардувальники Су-24 і штурмовики Су-25, а також вертольоти Мі-24".
"Зустрічні удари по противнику десантників з моря і з глибини півострова за підтримки авіації повинні гарантовано забезпечити виконання ними завдань по завершенню знищення противника і утримання критично важливих районів", - додав російсбкий генерал.
Великомасштабні навчання ВДВ РФ за участю ВКС і Чорноморського флоту РФ почалися в анексованому Криму 20 березня.
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