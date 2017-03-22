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Фінальний етап військових навчань РФ з авіацією стартував у Криму

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КИЇВ. 22 березня. УНН. В анексованому Криму розпочався завершальний етап великомасштабних командно-штабних планових навчань з бойовою стрільбою повітряно-десантних військ Росії, в яких також бере участь частина сил Чорноморського флоту РФ і 4-ї армії ВПС і ППО Південного військового округу РФ. Про це повідомив заступник командувача ВДВ РФ, генерал-лейтенант Олександр Вязников, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

"На навчаннях ВДВ сьогодні проходить заключний етап бойової стрільби і управління вогнем підрозділів при веденні оборонних і наступальних дій. Задіяні в маневрах підрозділи Новоросійської десантно-штурмової дивізії (гірської), Камишинської і Улан-Уденської окремих десантно-штурмових бригад наносять вогневе ураження противнику стрільбою з самохідних артилерійських установок 2С9 "Нона", бойових машин десанту БМД-2КУ, гаубиць Д-30, а також з усіх видів стрілецької зброї", - сказав російський генерал.

Дії десантників з повітря підтримує своїм вогнем армійська і фронтова авіація 4-ї армії ВПС і ППО РФ. За словами російського генерала, "удари по противнику наносять винищувачі Су-27, бомбардувальники Су-24 і штурмовики Су-25, а також вертольоти Мі-24".

"Зустрічні удари по противнику десантників з моря і з глибини півострова за підтримки авіації повинні гарантовано забезпечити виконання ними завдань по завершенню знищення противника і утримання критично важливих районів", - додав російсбкий генерал.

Великомасштабні навчання ВДВ РФ за участю ВКС і Чорноморського флоту РФ почалися в анексованому Криму 20 березня.

Нагадаємо, у Франції висловили занепокоєність мілітаризацією анексованого Криму.

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