Фінальний етап військових навчань РФ з авіацією стартував у Криму

"На навчаннях ВДВ сьогодні проходить заключний етап бойової стрільби і управління вогнем підрозділів при веденні оборонних і наступальних дій. Задіяні в маневрах підрозділи Новоросійської десантно-штурмової дивізії (гірської), Камишинської і Улан-Уденської окремих десантно-штурмових бригад наносять вогневе ураження противнику стрільбою з самохідних артилерійських установок 2С9 "Нона", бойових машин десанту БМД-2КУ, гаубиць Д-30, а також з усіх видів стрілецької зброї", - сказав російський генерал.

Дії десантників з повітря підтримує своїм вогнем армійська і фронтова авіація 4-ї армії ВПС і ППО РФ. За словами російського генерала, "удари по противнику наносять винищувачі Су-27, бомбардувальники Су-24 і штурмовики Су-25, а також вертольоти Мі-24".

"Зустрічні удари по противнику десантників з моря і з глибини півострова за підтримки авіації повинні гарантовано забезпечити виконання ними завдань по завершенню знищення противника і утримання критично важливих районів", - додав російсбкий генерал.

Великомасштабні навчання ВДВ РФ за участю ВКС і Чорноморського флоту РФ почалися в анексованому Криму 20 березня.

Нагадаємо, у Франції висловили занепокоєність мілітаризацією анексованого Криму.