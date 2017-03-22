Финальный этап военных учений РФ с авиацией стартовал в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В аннексированном Крыму начался завершающий этап крупномасштабных командно-штабных плановых учений с боевой стрельбой воздушно-десантных войск России, в которых также участвует часть сил Черноморского флота РФ и 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа РФ. Об этом сообщил заместитель командующего ВДВ РФ генерал-лейтенант Александр Вязников, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"На учениях ВДВ сегодня проходит заключительный этап боевой стрельбы и управления огнем подразделений при ведении оборонительных и наступательных действий. Задействованы в маневрах подразделения Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной), Камышинский и Улан-Удэнской отдельных десантно-штурмовых бригад наносят огневое поражение противнику стрельбой из самоходных артиллерийских установок 2С9 "Нона", боевых машин десанта БМД-2КУ, гаубиц Д-30, а также из всех видов стрелкового оружия", - сказал российский генерал.
Действия десантников с воздуха поддерживает своим огнем армейская и фронтовая авиация 4-й армии ВВС и ПВО РФ. По словам российского генерала, "удары по противнику наносят истребители Су-27, бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25, а также вертолеты Ми-24".
"Встречные удары по противнику десантников с моря и из глубины полуострова при поддержке авиации должны гарантированно обеспечить выполнение ими задач по завершению уничтожения противника и содержание критически важных районов", - добавил росийсбкий генерал.
Крупномасштабные учения ВДВ РФ с участием ВКС и Черноморского флота РФ начались в аннексированном Крыму 20 марта.
Напомним, во Франции выразили озабоченность милитаризацией аннексированного Крыма.