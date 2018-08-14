Фіналіст Ліги Європи став футболістом "Маріуполя"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. ФК "Маріуполь" уклав контракт з екс-півзахисником "Динамо" та "Дніпра" Валерієм Федорчуком. Про це інформує сайт клубу, передає УНН.
Контракт укладений до кінця сезону. Федорчук виступатиме за "Маріуполь" під 25-м номером.
Уродженець Нетішина виступав за ФК "Львів" (2007-2010 роки, 73 матчі, 13 голів), "Дніпро" (2010-2015, 29 ігор, 1 гол), "Кривбас" (2010-2013, 57 ігор, 4 голи), "Карпати" (2013-2014, 25 гри, 2 голи), "Волинь" (2014 року, 11 ігор), "Динамо" (2016-2017, 8 ігор, 1 гол), "Верес" (2017, 9 ігор, 1 гол ), ФК "Рига" (2018, 7 ігор, 1).
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Усього в Прем'єр-лізі провів 167 ігор, 12 голів.
Примітно, що у футболці "Дніпра" Федорчук став фіналістом Ліги Європи та здобував Суперкубок України в складі "Динамо".
Додамо також, за молодіжну збірну України 29-річний гравець провів 17 баталій.