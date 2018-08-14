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Финалист Лиги Европы стал футболистом "Мариуполя"

Киев • УНН

 • 9324 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. ФК "Мариуполь" заключил контракт с экс-полузащитником "Динамо" и "Днепра" Валерием Федорчуком. Об этом сообщает сайт клуба, передает УНН.

Финалист Лиги Европы стал футболистом "Мариуполя"

Контракт заключен до конца сезона. Федорчук будет выступать за "Мариуполь" под 25-м номером.

Уроженец Нетишин выступал за ФК "Львов" (2007-2010 годы, 73 матча, 13 голов), "Днепр" (2010-2015, 29 игр, 1 гол), "Кривбасс" (2010-2013, 57 игр, 4 гола), "Карпаты" (2013-2014, 25 игры, 2 гола), "Волынь" (2014 года, 11 игр), "Динамо" (2016-2017, 8 игр, 1 гол), "Верес" (2017, 9 игр , 1 гол), ФК "Рига" (2018, 7 игр, 1).

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Всего в Премьер-лиге провел 167 игр, 12 голов.

Примечательно, что в футболке "Днепра" Федорчук стал финалистом Лиги Европы и получил Суперкубок Украины в составе "Динамо".

Добавим также, за молодежную сборную Украины 29-летний игрок провел 17 баталий.

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