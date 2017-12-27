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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Фінал Кубку України з футболу відбудеться на стадіоні "Дніпро-Арена"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Фінальний поєдинок розіграшу Кубка України сезону 2017/18 відбудеться на стадіоні "Дніпро-Арена" у Дніпрі, повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.

Фінал Кубку України з футболу відбудеться на стадіоні "Дніпро-Арена"

Відповідне рішення затвердив Виконком Федерації футболу України. Датою матчу обрано 9 травня 2018 року.

Натомість жеребкування 1/2 фіналу Кубку України відбудеться на початку березня. Матчі заплановані на середу, 18 квітня. 

Додамо, що до четвірки кращих команд нинішнього розіграшу потрапили три клуби елітного дивізіону і один колектив другої ліги. У чвертьфіналах "Динамо" обіграло "Десну" (2:0), "Шахтар" розібрався з "Вересом" (4:0), "Маріуполь" взяв гору над "Ворсклою" (2:1), а "Дніпро-1" у додатковий час дотиснув "Львів" (2:1).

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