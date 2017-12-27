Фінал Кубку України з футболу відбудеться на стадіоні "Дніпро-Арена"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Фінальний поєдинок розіграшу Кубка України сезону 2017/18 відбудеться на стадіоні "Дніпро-Арена" у Дніпрі, повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.
Відповідне рішення затвердив Виконком Федерації футболу України. Датою матчу обрано 9 травня 2018 року.
Натомість жеребкування 1/2 фіналу Кубку України відбудеться на початку березня. Матчі заплановані на середу, 18 квітня.
Додамо, що до четвірки кращих команд нинішнього розіграшу потрапили три клуби елітного дивізіону і один колектив другої ліги. У чвертьфіналах "Динамо" обіграло "Десну" (2:0), "Шахтар" розібрався з "Вересом" (4:0), "Маріуполь" взяв гору над "Ворсклою" (2:1), а "Дніпро-1" у додатковий час дотиснув "Львів" (2:1).