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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Финал Кубка Украины по футболу состоится на стадионе "Днепр-Арена"

Киев • УНН

 • 11683 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Финальный поединок розыгрыша Кубка Украины сезона 2017/18 состоится на стадионе "Днепр-Арена" в Днепре, сообщает УНН со ссылкой на ФФУ.

Финал Кубка Украины по футболу состоится на стадионе "Днепр-Арена"

Соответствующее решение утвердил Исполком Федерации футбола Украины. Датой матча избран 9 мая 2018.

Зато жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины состоится в начале марта. Матчи запланированы на среду, 18 апреля.

Добавим, что в четверку лучших команд нынешнего розыгрыша попали три клуба элитного дивизиона и один коллектив второй лиги. В четвертьфиналах "Динамо" обыграло "Десну" (2:0), "Шахтер" разобрался с "Вересом" (4:0), "Мариуполь" взял верх над "Ворсклой" (2:1), а "Днепр-1" в дополнительное время дожал "Львов" (2:1).

Украинские Национальные Новости

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