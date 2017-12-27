Финал Кубка Украины по футболу состоится на стадионе "Днепр-Арена"

Соответствующее решение утвердил Исполком Федерации футбола Украины. Датой матча избран 9 мая 2018.

Зато жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины состоится в начале марта. Матчи запланированы на среду, 18 апреля.

Добавим, что в четверку лучших команд нынешнего розыгрыша попали три клуба элитного дивизиона и один коллектив второй лиги. В четвертьфиналах "Динамо" обыграло "Десну" (2:0), "Шахтер" разобрался с "Вересом" (4:0), "Мариуполь" взял верх над "Ворсклой" (2:1), а "Днепр-1" в дополнительное время дожал "Львов" (2:1).