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Фінал Кубка України по футболу перенесли на місяць

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Вирішальний поєдинок Кубка України сезону 2016/2017 відбудеться в Харкові не 4 червня, як було заплановано спочатку, а 17 травня, передає УНН з посиланням на Sportarena.

Зазначається, що вирішальний поєдинок змагань перенесено на користь збірної України.

На Виконкомі Федерації футболу, який пройшов сьогодні, 16 березня, таку пропозицію висунув голова Комітету збірних Мирон Маркевич, і вона отримала підтримку.

Нагадаємо, поєдинки у рамках Кубку України “Полтава” — “Шахтар” (Донецьк) та “Нафтовик-Укрнафта” (Охтирка) — “Динамо” (Київ) відбудуться 5 квітня 2017 року.

Першими ж півфіналістами турніру стали “Миколаїв” та “Дніпро”.

Додамо, що у зв’язку з визначенням 5 квітня датою проведення матчів 1/4 фіналу Кубка України (що не відбулись), зважаючи на форс-мажорні обставини, матчі 1/2 фіналу Кубка України перенесені на 26 квітня 2017 року.

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