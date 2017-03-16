Финал Кубка Украины по футболу перенесли на месяц
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Решающий поединок Кубка Украины сезона 2016/2017 состоится в Харькове не 4 июня, как было запланировано изначально, а 17 мая, передает УНН со ссылкой на Sportarena.
Отмечается, что решающий поединок соревнований перенесено в пользу сборной Украины.
На Исполкоме Федерации футбола, который прошел сегодня, 16 марта, такое предложение выдвинул председатель Комитета сборных Мирон Маркевич, и оно получило поддержку.
Напомним, поединки в рамках Кубка Украины "Полтава" - "Шахтер" (Донецк) и "Нефтяник-Укрнефть" (Ахтырка) - "Динамо" (Киев) состоится 5 апреля 2017 года.
Первыми же полуфиналистами турнира стали "Николаев" и "Днепр".
Добавим, что в связи с определением 5 апреля датой проведения матчей 1/4 финала Кубка Украины (не состоялись), учитывая форс-мажорные обстоятельства, матчи 1/2 финала Кубка Украины перенесены на 26 апреля 2017 года.