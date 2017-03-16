Финал Кубка Украины по футболу перенесли на месяц

Отмечается, что решающий поединок соревнований перенесено в пользу сборной Украины.

На Исполкоме Федерации футбола, который прошел сегодня, 16 марта, такое предложение выдвинул председатель Комитета сборных Мирон Маркевич, и оно получило поддержку.

Напомним, поединки в рамках Кубка Украины "Полтава" - "Шахтер" (Донецк) и "Нефтяник-Укрнефть" (Ахтырка) - "Динамо" (Киев) состоится 5 апреля 2017 года.

Первыми же полуфиналистами турнира стали "Николаев" и "Днепр".

Добавим, что в связи с определением 5 апреля датой проведения матчей 1/4 финала Кубка Украины (не состоялись), учитывая форс-мажорные обстоятельства, матчи 1/2 финала Кубка Украины перенесены на 26 апреля 2017 года.