Финал Кубка Украины по футболу перенесли на месяц

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 41919 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 105001 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120414 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179510 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130971 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125355 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117708 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106536 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107565 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103920 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финал Кубка Украины по футболу перенесли на месяц

Финал Кубка Украины по футболу перенесли на месяц

Киев  •  УНН

 • 10434 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Решающий поединок Кубка Украины сезона 2016/2017 состоится в Харькове не 4 июня, как было запланировано изначально, а 17 мая, передает УНН со ссылкой на Sportarena.

Отмечается, что решающий поединок соревнований перенесено в пользу сборной Украины.

На Исполкоме Федерации футбола, который прошел сегодня, 16 марта, такое предложение выдвинул председатель Комитета сборных Мирон Маркевич, и оно получило поддержку.

Напомним, поединки в рамках Кубка Украины "Полтава" - "Шахтер" (Донецк) и "Нефтяник-Укрнефть" (Ахтырка) - "Динамо" (Киев) состоится 5 апреля 2017 года.

Первыми же полуфиналистами турнира стали "Николаев" и "Днепр".

Добавим, что в связи с определением 5 апреля датой проведения матчей 1/4 финала Кубка Украины (не состоялись), учитывая форс-мажорные обстоятельства, матчи 1/2 финала Кубка Украины перенесены на 26 апреля 2017 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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