Фільм Сенцова “Номери” вперше покажуть на Berlinale 2020
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Світова прем’єра фільму “Номери” Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва відбудеться в рамках Berlinale 2020. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку ДержКіно України в Facebook.
“Фільм „Номери“, що був створений за підтримки Міністерства культури України за однойменною п’єсою режисера Олега Сенцова, буде вперше показаний 18 лютого 2020 року в рамках спеціальних показів, які присвячені ювілею Berlinale — Berlin International Film Festival”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цей фільм є унікальним для української кіноіндустрії — над стрічкою працювали одразу два режисери — Олег Сенцов, який під час роботи над фільмом перебував у колонії суворого режиму на півночі Росії, та Ахтем Сеітабаєв, який допомагав втілювати задум на знімальному майданчику разом з продюсеркою фільму Анною Паленчук. Робочий процес Олег і Ахтем обговорювали у листах, яких, за словами Анни Паленчук, було більше сотні.
“Текст п’єси „Номери“ був написаний Олегом Сенцовим ще до ув’язнення, у 2011 році. У 2018 році на основі п’єси було створено виставу, над якою працювали режисер-постановник Тамара Трунова та художник-постановник Юрій Ларіонов, відомі своїми роботами як в Україні, так і за кордоном”, — вказано у повідомленні.
Повідомляється, що прем’єра фільму “Номери” Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва в Україні запланована на осінь 2020 року.
Вказано, що фільм — копродукція України (435 FILMS) та Польщі (Apple Film Production) за підтримки Міністерства культури України та Польського інституту кіно.
Нагадаємо, у жовтні 2018 року в Україні почались зйомки фільму “Номери”.