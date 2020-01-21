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Фільм Сенцова “Номери” вперше покажуть на Berlinale 2020

Київ • УНН

 • 16873 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Світова прем’єра фільму “Номери” Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва відбудеться в рамках Berlinale 2020. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку ДержКіно України в Facebook.

Фільм Сенцова “Номери” вперше покажуть на Berlinale 2020

“Фільм „Номери“, що був створений за підтримки Міністерства культури України за однойменною п’єсою режисера Олега Сенцова, буде вперше показаний 18 лютого 2020 року в рамках спеціальних показів, які присвячені ювілею Berlinale — Berlin International Film Festival”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей фільм є унікальним для української кіноіндустрії — над стрічкою працювали одразу два режисери — Олег Сенцов, який під час роботи над фільмом перебував у колонії суворого режиму на півночі Росії, та Ахтем Сеітабаєв, який допомагав втілювати задум на знімальному майданчику разом з продюсеркою фільму Анною Паленчук. Робочий процес Олег і Ахтем обговорювали у листах, яких, за словами Анни Паленчук, було більше сотні.

“Текст п’єси „Номери“ був написаний Олегом Сенцовим ще до ув’язнення, у 2011 році. У 2018 році на основі п’єси було створено виставу, над якою працювали режисер-постановник Тамара Трунова та художник-постановник Юрій Ларіонов, відомі своїми роботами як в Україні, так і за кордоном”, — вказано у повідомленні.

Повідомляється, що прем’єра фільму “Номери” Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва в Україні запланована на осінь 2020 року.

Вказано, що фільм — копродукція України (435 FILMS) та Польщі (Apple Film Production) за підтримки Міністерства культури України та Польського інституту кіно.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року в Україні почались зйомки фільму “Номери”.

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