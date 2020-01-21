Фильм Сенцова "Номера" впервые покажут на Berlinale 2020

"Фильм "Номера", который был создан при поддержке Министерства культуры Украины по одноименной пьесе режиссера Олега Сенцова, будет впервые показан 18 февраля 2020 года в рамках специальных показов, посвященных юбилею Berlinale - Berlin International Film Festival", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот фильм является уникальным для украинской киноиндустрии - над лентой работали сразу два режиссера - Олег Сенцов, который во время работы над фильмом находился в колонии строгого режима на севере России, и Ахтем Сеитабаев, который помогал воплощать замысел на съемочной площадке вместе с продюсером фильма Анной Паленчук. Рабочий процесс Олег и Ахтем обсуждали в письмах, которых, по словам Анны Паленчук, было больше сотни.

"Текст пьесы "Номера" был написан Олегом Сенцов еще до заключения, в 2011 году. В 2018 году на основе пьесы был создан спектакль, над которым работали режиссер-постановщик Тамара Трунова и художник-постановщик Юрий Ларионов, известные своими работами как в Украине, так и за рубежом", - указано в сообщении.

Сообщается, что премьера фильма "Номера" Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева в Украине запланирована на осень 2020 года.

Указано, что фильм - копродукция Украины (435 FILMS) и Польши (Apple Film Production) при поддержке Министерства культуры Украины и Польского института кино.

Напомним, в октябре 2018 года в Украине начались съемки фильма "Номера".