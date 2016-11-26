Фільм Оліаса Барко “Поліна” вийде в кінопрокат уже навесні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Стала відома дата виходу в широкий український прокат фільму Оліаса Барко “Поліна”, фантастично-казкової історії для сімейного перегляду з’явиться на екранах 25 травня 2017 року, передає УНН з посиланням на Сultprostir.
Фільм, що знімався на кіностудії Film.UA, є копродукцією України, Бельгії та Франції.
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Оператором фільму став триразовий володар кінопремії “Сезар” Тьєррі Арбогаст, ролі в картині ролі виконали французькі зірки: Віржіні Ледуайєн, Сол Рубінек та Едуард Баер.
“Для мене „Поліна“ — більше, ніж просто кіновиробництво. Це проект, який може змусити кінопрофесіоналів у цій країні задуматися про те, як по-новому працювати з кіно,” — розповів С.Рубінек.
Картина, бюджет якої склав 2 млн євро, знята в жанрі пригодницького сімейного фентезі. Дистриб’ютором стрічки виступить компанія Ukrainian Film Distribution.