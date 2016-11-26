Фильм Олиаса Барко "Полина" выйдет в кинопрокат уже весной
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Стала известна дата выхода в широкий украинский прокат фильма Олиаса Барко "Полина", фантастически сказочной истории для семейного просмотра появится на экранах 25 мая 2017, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.
Фильм, снимавшийся на киностудии Film.UA, является копродукцией Украины, Бельгии и Франции.
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Оператором фильма стал трехкратный обладатель кинопремии "Сезар" Тьерри Арбогаст, роли в картине роли исполнили французские звезды: Виржини Ледуайен, Сол Рубинек и Эдуард Баер.
"Для меня "Полина"- больше, чем просто кинопроизводство. Это проект, который может заставить кинопрофессионалов в этой стране задуматься о том, как по-новому работать с кино ", - рассказал С.Рубинек.
Картина, бюджет которой составил 2 млн евро, снятая в жанре приключенческого семейного фэнтези. Дистрибьютором ленты выступит компания Ukrainian Film Distribution.