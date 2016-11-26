Фильм Олиаса Барко "Полина" выйдет в кинопрокат уже весной

Фильм, снимавшийся на киностудии Film.UA, является копродукцией Украины, Бельгии и Франции.

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Оператором фильма стал трехкратный обладатель кинопремии "Сезар" Тьерри Арбогаст, роли в картине роли исполнили французские звезды: Виржини Ледуайен, Сол Рубинек и Эдуард Баер.

"Для меня "Полина"- больше, чем просто кинопроизводство. Это проект, который может заставить кинопрофессионалов в этой стране задуматься о том, как по-новому работать с кино ", - рассказал С.Рубинек.

Картина, бюджет которой составил 2 млн евро, снятая в жанре приключенческого семейного фэнтези. Дистрибьютором ленты выступит компания Ukrainian Film Distribution.